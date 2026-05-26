Pau Sandoval pierde 30 mil pesos en taquería de CDMX

Lo que comenzó como un trámite rápido para preparar el nacimiento de una bebé terminó convirtiéndose en una historia de angustia, indignación y debate en redes sociales. Una mujer embarazada perdió 30 mil pesos destinados a su cesárea luego de transferirlos por error a una cuenta presuntamente relacionada con una taquería en la Ciudad de México, sin que hasta ahora haya logrado recuperar el dinero.

La protagonista de esta historia es Pau Sandoval, creadora de contenido en TikTok, quien relató que el incidente ocurrió mientras intentaba mover dinero entre sus propias cuentas para disponer del efectivo necesario para el nacimiento de su hija. Sin embargo, las prisas y una selección equivocada en su aplicación bancaria cambiaron por completo el panorama.

Según explicó, eligió accidentalmente una cuenta que ya tenía registrada entre sus contactos bancarios, perteneciente aparentemente a una taquería que había visitado meses antes durante un viaje familiar. El error fue descubierto demasiado tarde: al acudir a retirar el dinero, el saldo simplemente ya no estaba disponible.

¿Cómo ocurrió la transferencia equivocada?

La situación se volvió todavía más complicada cuando intentó recuperar el recurso. Tras reportar el caso a su institución financiera, recibió una respuesta que miles de usuarios en redes sociales calificaron como frustrante: la devolución dependía exclusivamente de la voluntad de la persona que había recibido el dinero.

Sin posibilidad de viajar debido a su embarazo avanzado, Pau pidió apoyo a un familiar para localizar el negocio y dialogar directamente con los responsables. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, el intento terminó en tensión. Asegura que empleados del establecimiento negaron conocer al titular de la cuenta y reaccionaron de forma agresiva, incluso amenazando a su cuñado cuando preguntó por el dinero transferido.

Detalles confirmados sobre la taquería

Aunque la afectada reconoce públicamente que el error fue suyo, sostiene que lo que más le impactó fue la falta de disposición para aclarar la situación. Incluso intentó establecer contacto enviando una transferencia simbólica de un peso con un mensaje y su número telefónico, pero nunca recibió respuesta.

El caso rápidamente se viralizó y abrió una conversación más amplia sobre las transferencias equivocadas: ¿qué tan fácil es recuperar dinero enviado por error? Expertos suelen recomendar actuar de inmediato, reportar el movimiento al banco, conservar comprobantes y buscar contacto con el receptor, aunque la recuperación no siempre está garantizada. En muchos casos, el proceso termina dependiendo de acuerdos voluntarios o acciones legales.

Impacto en la comunidad

Más allá de la pérdida económica, la historia generó empatía por el contexto: no se trataba de un gasto cualquiera, sino del dinero destinado al nacimiento de una hija. Meses después, Pau confirmó que la bebé nació sana, pero también reveló que los 30 mil pesos aún no han sido devueltos.