Pati Chapoy responde a Claudia Sheinbaum sobre desinformación

La relación entre el poder político y los medios de comunicación volvió a colocarse en el centro del debate público en México. Esta vez, el desencuentro involucra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a figuras emblemáticas de TV Azteca, encabezadas por Pati Chapoy, luego de una declaración presidencial que generó reacciones inmediatas dentro de la televisora.

Todo comenzó durante una conferencia matutina, cuando Sheinbaum sugirió a la ciudadanía no consumir contenidos de TV Azteca, argumentando que ciertos espacios de la cadena han participado en campañas de desinformación y críticas sistemáticas contra su administración. La declaración fue interpretada por varios comunicadores como un mensaje polémico sobre el papel de los medios críticos frente al gobierno.

¿Qué declaró Pati Chapoy sobre las críticas de Sheinbaum?

La respuesta no tardó. Desde el programa Ventaneando, Pati Chapoy cuestionó abiertamente la postura presidencial, señalando que corresponde a la audiencia decidir qué contenidos consumir y defendiendo el derecho de los medios a expresar posturas críticas. La conductora aseguró que ninguna autoridad debería influir en las preferencias informativas de la población, un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pero el asunto no quedó en declaraciones aisladas. TV Azteca emitió un posicionamiento institucional en el que calificó el comentario presidencial como una acción que podría interpretarse como un intento de limitar voces críticas. La televisora defendió la pluralidad informativa y sostuvo que cuestionar al poder forma parte de la labor periodística en cualquier democracia.

Reacciones de la Sociedad Interamericana de Prensa

El respaldo a esta postura también vino de otros rostros reconocidos de la empresa, entre ellos periodistas y conductores de noticias que señalaron preocupación por el mensaje enviado desde el Ejecutivo. Algunos interpretaron el comentario presidencial como un boicot mediático, mientras que otros insistieron en que la discusión debería centrarse en la veracidad de la información y no en desacreditar espacios críticos.

La controversia incluso rebasó el ámbito nacional. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó inquietud por las declaraciones, advirtiendo sobre los riesgos de estigmatizar medios desde posiciones de poder, especialmente en contextos donde la libertad de prensa suele enfrentar tensiones políticas.

Más allá del choque mediático, el episodio reabre una pregunta incómoda pero necesaria: ¿dónde termina la crítica legítima de un gobierno hacia un medio y dónde comienza la percepción de censura? Mientras simpatizantes de Sheinbaum sostienen que el gobierno tiene derecho a señalar lo que considera desinformación, críticos argumentan que invitar a no consumir ciertos contenidos podría interpretarse como presión política indirecta.

En un entorno digital donde la opinión pública se construye entre televisión, redes sociales y conferencias matutinas, el enfrentamiento entre Palacio Nacional y TV Azteca parece ir más allá de un intercambio de declaraciones: refleja la creciente disputa por el control de la narrativa política en México.