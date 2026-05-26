Claudia Sheinbaum enfrenta a Ricardo Salinas Pliego: conflicto fiscal

La relación entre el Gobierno federal y algunos grandes grupos empresariales atraviesa uno de sus momentos más tensos. Esta vez, el foco está puesto en el conflicto entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, una confrontación que mezcla política, medios de comunicación y miles de millones de pesos en litigios fiscales.

Durante una conferencia pública, Sheinbaum aseguró que las críticas emitidas desde TV Azteca contra su administración no responden únicamente a una postura editorial, sino al descontento generado por el cobro de impuestos pendientes al conglomerado empresarial de Salinas Pliego. Según la mandataria, el empresario habría mantenido durante años disputas legales para retrasar pagos fiscales, situación que finalmente cambió tras resoluciones judiciales.

¿Por qué el conflicto escaló?

El centro de la controversia está en la acusación presidencial de que ciertos espacios informativos de la televisora funcionan más como plataformas políticas que como medios enfocados en informar. Sheinbaum afirmó que existe una campaña sistemática de ataques hacia su Gobierno y sostuvo que el malestar proviene de obligaciones tributarias que antes permanecían congeladas mediante recursos legales y amparos.

La Presidenta también defendió su postura ante las críticas sobre presunta presión gubernamental hacia medios de comunicación. Aseguró que expresar desacuerdo con contenidos periodísticos no equivale a censura, insistiendo en que su administración no utiliza el aparato del Estado para intervenir en líneas editoriales.

Un debate más grande: medios, poder e influencia

Más allá del intercambio de declaraciones, el episodio revive una discusión histórica en México: ¿qué papel juegan las grandes televisoras en la política nacional?

Durante décadas, la relación entre gobiernos y medios tradicionales estuvo marcada por acusaciones de cercanía política, intercambio de favores e influencia mutua. Sheinbaum retomó ese argumento al señalar que, en administraciones pasadas, existían presiones directas sobre periodistas y concesiones políticas hacia grupos mediáticos.

El caso también reabre preguntas sobre el equilibrio entre libertad de expresión y poder económico. Mientras sectores cercanos al Gobierno sostienen que las empresas mediáticas deben rendir cuentas fiscales sin privilegios, críticos de la administración advierten sobre el riesgo de que el discurso oficial estigmatice a medios opositores.

La disputa que podría seguir creciendo

El enfrentamiento entre el Gobierno y el propietario de TV Azteca parece lejos de terminar. Con litigios fiscales todavía presentes en el debate público y una narrativa política cada vez más polarizada, la confrontación podría intensificarse en los próximos meses.

Lo que está en juego no es únicamente una diferencia entre una Presidenta y un empresario: también se discute la influencia de los medios, la transparencia fiscal de los grandes corporativos y la manera en que el poder político responde a las críticas en la era de la comunicación masiva.