Carlos Slim firma contrato de 2 mil mdd con Pemex para perforación en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO – Grupo Carso, el conglomerado propiedad del empresario Carlos Slim Helú, ha firmado un contrato de servicios de perforación con Petróleos Mexicanos (Pemex) valorado en 1,991 millones de dólares (casi dos mil millones de dólares). El acuerdo, anunciado este lunes, tiene como objetivo el desarrollo de hasta 32 pozos en el Campo Ixachi, ubicado en Veracruz, un yacimiento considerado clave para la estrategia de producción de la petrolera estatal.

El contrato entre Carlos Slim y Pemex prevé la perforación y terminación de los pozos en un plazo de tres años. Según la información oficial, esta operación busca contribuir a un aumento sustancial de la producción de aceite y gas en el Campo Ixachi, que actualmente ya es uno de los descubrimientos terrestres más grandes de México en los últimos 25 años.

Apuesta de Slim por el sector energético

El acuerdo subraya la creciente incursión del empresario Carlos Slim en el sector energético, un área que anteriormente estaba dominada casi por completo por la paraestatal. El magnate, a través de sus subsidiarias, ya ha tenido participación activa en la perforación del Campo Ixachi, donde hasta la fecha se han desarrollado 28 pozos a una profundidad promedio de 7,650 metros.

La necesidad de Pemex de elevar su producción y enfrentar una deuda financiera que supera los 98,000 millones de dólares la ha obligado a recurrir a proyectos de colaboración con el sector privado. El mecanismo de pago de este contrato es notable, ya que se realizará a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación, un modelo que permite a Pemex financiar la exploración sin presionar aún más su estructura de deuda.

El contrato con Grupo Carso es el primero de una serie de al menos seis acuerdos que Pemex planea anunciar con empresas privadas, buscando apoyo externo para proyectos de exploración y explotación de gas natural e hidrocarburos. El acuerdo consolida a Carlos Slim como un actor clave en la política energética nacional.

