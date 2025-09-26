SAT expone red de corrupción en aduanas nacionales

CIUDAD DE MÉXICO – El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reconocido la existencia de 109 expedientes abiertos relacionados con actos de corrupción en las aduanas del país. Estas irregularidades representan un daño al erario federal que asciende a 22,843 millones de pesos, lo que subraya la magnitud de la problemática en el comercio exterior de México.

La alarmante cifra fue revelada por Erick Jiménez Reyes, administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Jiménez Reyes advirtió que se han detectado "un sinfín" de prácticas indebidas e ilegales que ponen en riesgo no solo la economía, sino también la seguridad nacional y la salud pública.

Una red de corrupción con múltiples actores

El funcionario del SAT detalló que los actos de corrupción en aduanas no son aislados y que involucran a una amplia red de actores, incluyendo a importadores, agentes aduanales, almacenes generales de depósito, recintos fiscalizados estratégicos y diversas empresas. Esta compleja red de irregularidades ha permitido la evasión de impuestos y la comisión de delitos aduaneros a gran escala.

La revelación de los 109 casos de corrupción ocurre en un momento en que el gobierno federal ha intensificado la vigilancia en las aduanas, buscando erradicar estas prácticas que durante años han minado las finanzas públicas. El monto del daño, que supera los 22 mil millones de pesos, es una clara señal de la urgencia de aplicar medidas estrictas para sanear el sistema. La lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío en México, y la transparencia en el manejo de las aduanas es considerada crucial para el fortalecimiento de la economía y la seguridad del país.