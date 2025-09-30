Detenido 'El Chuki', Piloto del Cártel de Sinaloa en Operativo en Badiraguato

Detenido ´El Chuki´, piloto aviador del Cártel de Sinaloa, en operativo en Badiraguato

BADIRAGUATO, SINALOA – Juan Pablo "N", alias "El Chuki", identificado como presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa, durante un operativo militar de alta precisión. La captura de "El Chuki" se ejecutó por aire y tierra a cargo de elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de sus redes sociales, señalando que el individuo era buscado por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Juan Pablo "N" tenía una orden de aprehensión vigente por su participación en el tráfico de armas al servicio del cártel.

Objetivo prioritario y balance en Sinaloa

La detención del "Chuki" es parte de una ofensiva federal intensificada en el centro de Sinaloa. La captura de este presunto piloto aviador se suma a una lista de aproximadamente 50 objetivos prioritarios arrestados en la región desde principios de septiembre. Entre los detenidos se encuentran operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores de células armadas del Cártel de Sinaloa.

Los operativos recientes en la zona han incluido detenciones, enfrentamientos con criminales y aseguramientos relevantes de bienes de grupos delictivos, reflejando el enfoque de las fuerzas federales en desmantelar las estructuras logísticas del narcotráfico. El arresto del piloto del Cártel de Sinaloa es clave, ya que estos individuos son esenciales para el trasiego de drogas y armas.

Operativos simultáneos contra la extorsión

En un anuncio paralelo, García Harfuch informó sobre otro operativo exitoso en Tabasco, donde tres personas fueron detenidas por su presunta relación con casos de extorsión y cobro de piso contra comerciantes. Las detenciones, en el municipio Centro de Tabasco, se lograron gracias a la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la colaboración de fuerzas federales y estatales. A los detenidos se les aseguró un arsenal que incluía drogas, armas de fuego, equipo táctico y dinero en efectivo.