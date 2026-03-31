Proponen suspender clases y aplicar home office en CDMX durante el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, planteó la posibilidad de suspender clases y promover el trabajo a distancia durante los días en que se disputen partidos del Mundial 2026 en la capital del país.

La propuesta fue dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a organismos empresariales de la ciudad, con el objetivo de disminuir la movilidad y mejorar las condiciones de tránsito durante las jornadas mundialistas.

De acuerdo con lo expresado por la mandataria en conferencia de prensa, la intención es que tanto estudiantes como trabajadores tengan la opción de permanecer en casa en las fechas en que se celebrarán los cinco encuentros programados en la capital. Esto permitiría reducir la carga vehicular y, al mismo tiempo, brindar a la población la oportunidad de disfrutar del evento, ya sea desde sus hogares o en actividades relacionadas con el torneo.

¿Qué días se suspenderán las clases?

Por ahora, el único día confirmado como asueto es el 11 de junio de 2026, fecha en que se llevará a cabo la inauguración del torneo. Sin embargo, la administración capitalina busca extender estas facilidades al resto de los partidos.

Brugada indicó que se encuentra a la espera de una respuesta tanto de las autoridades educativas como del sector empresarial para definir si estas medidas podrán implementarse de manera oficial.

Partidos programados en la Ciudad de México

En la Ciudad de México están programados cinco partidos del Mundial 2026: el encuentro inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica; el duelo del 17 de junio entre Uzbekistán y Colombia; el juego del 24 de junio en el que México enfrentará a un rival proveniente del repechaje de UEFA; además de un partido de dieciseisavos de final el 30 de junio y otro de octavos de final el 5 de julio.