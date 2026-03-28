Zona metropolitana de Monterrey enfrenta problemas de movilidad: 15.4% de trabajadores tarda más de una hora

Es la zona metropolitana de Monterrey, la segunda peor para trasladarse después de CDMX.

La zona metropolitana de Monterrey es la segunda en el País con la mayor proporción de personas ocupadas cuyos tiempos para trasladarse a sus centros de trabajo superan los 60 minutos, solo superada por la Ciudad de México.

El 15.4% de los trabajadores regios destina más de una hora en sus traslados, de acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León, basado en el estudio de Heterogeneidad Regional en la Movilidad de las Personas al Trabajo en México, publicado por el Banxico en su Reporte de Economías Regionales. En la Ciudad de México el 27.0% de los trabajadores destina más de 60 minutos y en Toluca el 14.9%.

A nivel nacional, el 61% de los empleados que gastan más de 60 minutos en trasladarse a sus trabajos son usuarios del transporte público, arrojó el análisis. "Las desigualdades en los tiempos de traslado se asocian, en parte, con diferencias en el acceso a medios de transporte según la posición ocupacional".

"Esto que implica mayores costos en términos de bienestar y restricciones de tiempo para otras actividades, como el cuidado personal y el descanso", alertó el estudio de Banxico.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, afirmó que en el Estado persiste una problemática de movilidad. "Son cada vez más las empresas que tienen que añadir la prestación de transporte para asegurar que sus trabajadores lleguen a tiempo a sus centros de trabajo".

"La zona Metropolitana de Monterrey padece no solo un déficit en el transporte público, sino también vialidades colapsadas", dijo.

Carrillo destacó que de acuerdo con el estudio "Así Vamos 2025", del 2019 al 2025 los tiempos de traslado en auto se incrementaron 11 minutos, mientras que en camión 52 minutos. "Necesitamos soluciones coordinadas entre el Gobierno federal, estatal y los municipios: el federal en la política de vivienda y financiamiento; el estatal en el transporte público, y el municipal en el desarrollo urbano y la densificación", apuntó.