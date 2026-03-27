México: el país donde buscar se volvió una forma de vida

tiene una investigación formal abierta.

En otras palabras: miles de desapariciones ni siquiera han sido plenamente investigadas.

El problema no es solo desaparecer... es no buscar.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la debilidad institucional. Decenas de miles de casos siguen siendo simples reportes sin carpeta de investigación, lo que evidencia una enorme brecha entre la denuncia y la justicia.

Esto explica por qué en México surgieron figuras que hoy son símbolo de resistencia: las familias, especialmente madres, que se convirtieron en buscadoras.

Ante la falta de respuestas oficiales, ellas recorren desiertos, cerros y fosas clandestinas con sus propias manos.

Las familias buscan respuestas

Un país que intenta entender sus propios números. El gobierno ha iniciado un proceso de revisión del registro nacional para depurar datos, detectar duplicados y clasificar mejor los casos.

Sin embargo, este esfuerzo también ha generado dudas y desconfianza entre colectivos de familiares, quienes temen que ajustar las cifras pueda invisibilizar desapariciones reales.

La crisis, por tanto, no es solo de seguridad: también es de confianza.

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La crisis de desapariciones en México

Más allá de las estadísticas. Hablar de 130 mil desaparecidos puede parecer abstracto. Pero en realidad, significa que en México hay: miles de familias viviendo en incertidumbre, investigaciones inconclusas y una herida colectiva que sigue abierta.

Porque en este país, desaparecer no solo implica perder a alguien... implica también aprender a buscarlo sin saber si algún día aparecerá.