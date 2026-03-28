Astrofísico mexicano José Eduardo Méndez es reconocido con el Premio Princesa de Girona 2026

El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado fue distinguido con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría de Investigación, un reconocimiento que resalta a jóvenes con trayectorias sobresalientes y contribuciones de impacto global en el ámbito científico.

Especialista en el análisis de abundancias químicas y nebulosas ionizadas, Méndez ha contribuido significativamente al entendimiento del origen y evolución de las galaxias, así como a la composición de los elementos presentes en estos fenómenos astronómicos.

El científico forma parte del Instituto de Astronomía de la UNAM y cursó un Máster en Astrofísica en la Universidad de La Laguna, además de haber sido becario de la Fundación Carolina.

Logros destacados de José Eduardo Méndez

Entre sus logros más destacados se encuentra la resolución, en 2023, de un problema considerado histórico en su campo: la discrepancia de abundancias en nebulosas. Asimismo, fundó la colaboración internacional DESIRED, iniciativa que le valió el Premio Ernst Patzer 2024 otorgado por el Instituto Max Planck.

Más allá de sus contribuciones científicas, Méndez ha desarrollado su trayectoria dentro de la educación pública mexicana y ha manifestado su intención de compartir su conocimiento con comunidades originarias, además de encabezar proyectos de alcance internacional.

Mensaje de Méndez a la comunidad científica

El galardón fue entregado el pasado 26 de marzo en España, donde el investigador también dejó un mensaje que ha resonado entre la comunidad científica: "Todas las grandes ideas en un inicio fueron locuras, solo acompañen esa locura de rigor, de disciplina y de pensamiento crítico. Eso es suyo, está en todos los seres humanos, en todas las edades."