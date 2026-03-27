Claudia Sheinbaum exige victoria del Tri ante Portugal en amistoso

A solo unos meses del Mundial de 2026, el ambiente futbolero en México empieza a calentarse... y no solo en la cancha. La propia presidenta, Claudia Sheinbaum, ya lanzó un mensaje claro y directo: el Tri tiene que ganar.

El duelo amistoso entre México y Portugal no es cualquier partido. Se trata de una prueba clave rumbo a la Copa del Mundo, un escenario donde la selección mexicana busca recuperar la confianza de su afición tras años de dudas. Y ahora, con el respaldo desde Palacio Nacional, la presión sube de nivel.

Un rival fuerte... pero sin su mayor estrella

El encuentro tendrá un ingrediente inesperado: la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués no viajará debido a una lesión muscular sufrida recientemente, lo que lo deja fuera de este compromiso internacional.

Aunque su ausencia podría parecer una ventaja para México, también cambia completamente el contexto del partido. Portugal sigue siendo una potencia europea con talento de sobra, incluso sin su máxima figura.

El mensaje de Sheinbaum: "tiene que ganar"

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum no se guardó nada. Con un tono cercano pero firme, expresó su deseo —y expectativa— de que la selección mexicana se lleve la victoria:

"No viene Cristiano Ronaldo... tiene que ganar la selección".

Más allá de una simple declaración, el mensaje refleja algo más profundo: el fútbol sigue siendo un tema de identidad nacional, capaz de unir incluso el discurso político con la pasión deportiva.

Más que un amistoso: una prueba rumbo al Mundial

El partido también marca un momento simbólico: forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026, donde México será anfitrión.

Para el Tri, no solo se trata de ganar, sino de convencer. De demostrar que puede competir al máximo nivel, incluso frente a selecciones europeas de élite.

Además, el contexto no es sencillo:

Hay jugadores lesionados

La afición mantiene cierto escepticismo

Y el equipo aún busca consolidar su estilo

Por eso, este partido se siente más como un examen que como un simple ensayo.

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La oportunidad perfecta para el Tri

Sin Cristiano Ronaldo en la cancha, México tiene una oportunidad ideal para:

Ganar confianza

Reconciliarse con su afición

Y enviar un mensaje previo al Mundial

Pero también existe el riesgo: una derrota, incluso sin la estrella portuguesa, podría aumentar las críticas.