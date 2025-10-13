Ramsés Pech alerta sobre rescisión administrativa de contratos petroleros y su impacto en Pemex

Advierten de cese a contratos de IP y asignación a Pemex. Los contratos que surgieron de las Rondas Petroleras podrían ser cancelados y asignados a Pemex para su explotación de manera directa o a través de asociaciones mixtas, donde tendría una participación del 40 por ciento, aseguró Ramsés Pech, especialista del sector energético. De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, si las empresas han incumplido con las inversiones comprometidas o no logran incrementar la producción petrolera, pueden ser sujetas a un proceso de rescisión administrativa, el cual puede llevar a cancelar el contrato y asignarlo a Pemex, aseguró el experto en un podcast. Primero existe la figura de recisión administrativa, que está en el nuevo reglamento, la cual se iniciará si no se cumplió con el plan de exploración o el desarrollo para la extracción en el área contractual.

"Es decir, se podría hacer una evaluación de contratos y si se cumplió con el plan (la empresa) podría continuar operando el desarrollo bajo los nuevos reglamentos. Si no se cumple, se regresaría a una asignación a Pemex", explicó Pech. El Reglamento contempla además un proceso de viabilidad ejecutada que permite analizar las mejores condiciones para el Estado, si los contratos son rentables con base en una evaluación técnica, económica y jurídica, y si no es el caso, se procede a cancelarlos.

En ambos casos, Pemex podría retomar la explotación de los campos de los contratos cancelados para desarrollarlos con recursos propios o con un socio a través de los contratos mixtos, donde el privado asume la responsabilidad total y la petrolera estatal recibiría al menos el 40 por ciento del flujo de efectivo.

Esto está sustentado en los artículos 58, 59, 60 y 61 del nuevo Reglamento de la Ley, así como en los transitorios 25 y 26, señaló: "Las empresas están sujetas a una posible sanción administrativa o a que les quiten el contrato al no ser lo mejor para la Nación desde el punto de vista de rentabilidad". "(Es decir) si no se invierte para tener mayor producción, no sirve que tenga contrato, (por lo que) resulta mejor migrar a asignaciones propias con Pemex o contratos mixtos con privados en donde Pemex tenga una participación", explicó en entrevista Pech.

La recisión administrativa es una figura que se incluye en el nuevo Reglamento de la Ley emitido el pasado 3 de octubre, añadió.

Todas las evaluaciones estarán a cargo de Pemex y de la Secretaría de Energía, la cual puede iniciar el análisis para revisión de los contratos de manera unilateral, señaló.