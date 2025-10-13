Sheinbaum enfrenta reclamos durante visita a Poza Rica por inundaciones

Durante una visita a Poza Rica, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por habitantes que expresaron su molestia por la lenta respuesta oficial ante las recientes inundaciones que han afectado a la región. La mandataria recorrió varias colonias a bordo de un vehículo del Ejército, desde donde informó sobre los trabajos de atención que se están llevando a cabo.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos en al menos dos puntos del recorrido. Los habitantes denunciaron supuestas fallas en el sistema de Protección Civil, señalando que las alertas llegaron tarde y que las clases no fueron suspendidas a tiempo. Uno de los ciudadanos afirmó que llevaban tres días bajo el agua, y que apenas ahora comenzaba a notarse la presencia de ayuda oficial.

Ante las críticas, Sheinbaum reconoció que las lluvias superaron los pronósticos iniciales y se comprometió a revisar el desempeño de las autoridades responsables. En varias ocasiones, pidió a los presentes guardar silencio para poder mantener un diálogo más claro con la comunidad afectada.

La visita presidencial forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para atender a las zonas damnificadas, aunque la tensión en Poza Rica evidencia el malestar de la población ante lo que perciben como una reacción tardía.