Estrellas internacionales brillan en Teletón 28

La edición 28 del evento Teletón culminó con un rotundo éxito, superando la meta de recaudación establecida para la causa. La cifra final ascendió a $426,978,716 pesos, sobrepasando el objetivo de $420,770,069 pesos más $1 peso, garantizando la continuidad de la labor de la organización y, principalmente, la construcción de un nuevo CRIT en Colima.

La jornada de solidaridad, conducida por Odalys Ramírez y Faisy, se convirtió en una fiesta de emociones y música que invitó a millones de personas a sumarse a la causa.

Estrellas Globales Iluminan la Noche

La gala final del Teletón contó con la participación de artistas de talla internacional que prestaron su voz al altruismo:

El cantautor argentino Diego Torres encendió el ánimo con su icónico tema "Color Esperanza", seguido de "Mejor que Ayer", destacando la música como "puente entre la gente".

Desde España, David Bisbal deleitó al público con un popurrí de éxitos como "Díganle", "Ave María" y "Bulería", expresando su admiración por la unidad del pueblo mexicano para ayudar a los más necesitados.

Alex Syntek aportó el himno de la iniciativa al interpretar "Teletón cambia todo".

Cierre de Oro y Mensajes de Esperanza

El segmento final de la noche estuvo cargado de emotividad:

Carlos Rivera cautivó a los espectadores con temas como "Que lo nuestro se quede nuestro" y "Regrésame mi corazón". Además, protagonizó un momento sensible al dedicar un extracto a capela de "Si te vas" a una joven sobreviviente de cáncer.

El cantante Omar Chaparro presentó su sencillo "Empezar a vivir", poniendo a bailar a la audiencia.

Pablo Alborán, con una emotiva presentación, interpretó sus temas "Mis 36" y "Saturno". El español expresó su deseo de que existan "millones de Teletones como el de México en el mundo entero" y se dijo conmovido por las historias de vida presentadas.

El broche de oro de la noche corrió a cargo del espectáculo "Entre Cómplices", formado por Alexander Acha, Yahir, Lucero, Mijares y María León. El quinteto cerró la transmisión con parte de su show, entonando canciones como "Míralo Míralo" y "Persiana Americana", acompañados de un gran cuerpo de baile que celebró la victoria de la generosidad.