Huracán Priscilla causa devastación en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo

Inundaciones en México: muertes, desaparecidos y daños en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo

Desaparecidos y daños es el saldo de las inundaciones en México ocurridas en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo; suman ya 64 muertos. El duro paso del huracán Priscilla ha dejado intensas lluvias que derivaron en inundaciones en México y un balance negativo en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Las fuertes lluvias registradas en días anteriores han generado desbordamiento de ríos y el desgajamiento de cerros, lo que ha afectado a las localidades de estos estados.

El balance emitido por los gobiernos de los estados indica que derivado de las intensas precipitaciones, han muerto un total de 64 personas en:

Puebla

Veracruz

Querétaro

Hidalgo

El fin de semana pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las zonas de desastre que han dejado las lluvias, donde supervisó los trabajos de ayuda a la población.

En tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio un balance actualizado al 13 de octubre de 64 muertos y 65 desaparecidos. Mientras que se hace un conteo de daños de las plantas e infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como otros daños materiales.