CFE pide ahorrar energía lavando a mano

La Comisión Federal de Electricidad pidió a todos los mexicanos y mexicanas que vuelvan a los viejos tiempos y que se deje de usar o bien se limite el uso de lavadoras, para volver a utilizar los clásicos lavaderos, esto para poder ahorrar electricidad.

"#AhorroDeEnergía | Utiliza la lavadora solo cuando acumules cargas completas y con programas de lavado en frío. La lavadora es uno de los aparatos que más energía consume", escribió la cuenta de la Comisión.

La CFE utilizó un meme para poder aligerar el pedido de volver a usar las manos para lavar la ropa, sin embargo, esto no cayo del todo bien a los internautas.

"Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz", escribió una usuaria.

"El tiempo que no hubo agua en MTY, no se usó la lavadora automática y aun así no bajo el consumo de energía siguió el recibo alto", contestó un regiomontano.

"Para qué quieres un auto, si puedes andar a pie", dijo de forma sarcástica otro usuario.

Hubo otras personas que llevaron las críticas aún más lejos, y solicitaron a la CFE a que mejor baje las tarifas que hay actualmente.