Henkel Capital activa retiro voluntario de champú Totale por contaminación bacteriana

Alerta de Profeco: detectan lote de champú contaminado que podría causar infecciones en ojos, piel y nariz

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta sanitaria para advertir sobre la posible contaminación bacteriana de un lote específico del champú Totale, de la marca Tec Italy, producido por la empresa Henkel Capital. Esta medida busca proteger la salud de los consumidores en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, el lote señalado es el 1G27542266, el cual podría estar contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca, un microorganismo que puede provocar infecciones en la piel, ojos, vías respiratorias y otras molestias, especialmente en personas con un sistema inmunológico comprometido o con condiciones médicas preexistentes.

¿Qué debes saber sobre el producto afectado?

Marca: Tec Italy

Línea: Totale

Fabricante: Henkel Capital

Lote afectado: 1G27542266 (impreso en un costado del envase)

Presentación: Botella de plástico color verde, de 1 litro

Código de artículo (EAN): 7501438375850

Este champú fue distribuido a través de intermediarios y tiendas minoristas en varios estados de la República Mexicana. La empresa reportó que hasta el 6 de mayo de 2025, solo se ha recibido un reporte confirmado de contaminación, relacionado con un olor fétido y desagradable, uno de los indicios de la presencia bacteriana.

¿Qué riesgos hay para la salud?

La bacteria Klebsiella oxytoca, al entrar en contacto con la piel o mucosas, puede causar:

Infecciones cutáneas

Conjuntivitis o irritación ocular

Rinitis o infecciones nasales

En casos más serios: reacciones moderadas en personas inmunocomprometidas

Ante cualquier síntoma anormal tras el uso del producto, las autoridades recomiendan suspender su uso de inmediato y consultar a un médico.

¿Qué hacer si compraste este producto?

Henkel Capital activó una campaña de retiro voluntario del producto, la cual estará vigente hasta febrero de 2026. Los consumidores pueden solicitar el cambio gratuito del champú contaminado por uno en condiciones seguras, con entrega directa a su domicilio.

Para realizar el cambio, los usuarios deben:

Verificar que su champú corresponda al lote afectado (1G27542266).

Tomar una fotografía donde se vea claramente el número de lote en el envase.

Contactar a la empresa a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: sacli@henkel.com

?? Línea de atención: 800 0072 254

Una vez verificada la información, la empresa enviará una guía para la devolución y el nuevo producto sin costo alguno.

Prevención y transparencia

Este caso pone de relieve la importancia de los controles microbiológicos en productos cosméticos, especialmente aquellos de uso cotidiano y contacto directo con el cuerpo. La colaboración entre las autoridades y las empresas es clave para minimizar riesgos y atender cualquier incidente de manera oportuna.

Profeco continúa exhortando a la ciudadanía a revisar los productos en casa y no hacer uso del champú afectado. La alerta también se encuentra disponible en el sitio web de la Procuraduría y en sus redes oficiales.