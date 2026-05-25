¿Tu Facebook ya no es tuyo? Policía Cibernética alerta por ola de fraudes y robo de perfiles

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana, pero también en un terreno fértil para los ciberdelincuentes. Autoridades de seguridad digital encendieron recientemente las alertas por el incremento de fraudes cometidos a través de Facebook, donde usuarios son víctimas de robo de cuentas, extorsiones y suplantación de identidad mediante engaños cada vez más sofisticados.

¿Cómo están operando los estafadores?

El método más frecuente comienza con algo aparentemente inofensivo: un mensaje urgente, un enlace "importante" o una supuesta alerta de seguridad. En cuestión de minutos, los delincuentes logran obtener credenciales de acceso y tomar el control del perfil de la víctima. Una vez dentro, utilizan la cuenta para pedir dinero a familiares y amigos, enviar mensajes falsos o incluso extorsionar al propietario original.

Especialistas en ciberseguridad advierten que muchos ataques se apoyan en la confianza. Los criminales digitales suelen estudiar el comportamiento de las personas, revisar publicaciones e identificar patrones antes de ejecutar el fraude, lo que hace más difícil detectar las señales de alerta.

Las señales que no debes ignorar

Aunque los fraudes digitales evolucionan constantemente, existen indicadores comunes que pueden ayudar a evitar caer en trampas:

- Mensajes con tono urgente solicitando dinero o datos personales.

- Enlaces desconocidos enviados por contactos "de confianza".

- Alertas falsas sobre bloqueos de cuenta o supuestas violaciones de políticas de Facebook.

- Inicios de sesión sospechosos desde dispositivos o ubicaciones desconocidas.

El escudo digital: medidas básicas que sí funcionan

Las autoridades recomiendan activar la autenticación en dos pasos, revisar periódicamente las sesiones activas y desconfiar de cualquier solicitud económica inesperada, incluso si proviene de un familiar o amigo. También es fundamental cambiar contraseñas de manera regular y evitar compartir información sensible en mensajes privados.

En un entorno donde gran parte de la vida social y financiera ocurre en línea, la prevención se vuelve la principal defensa. Los expertos coinciden en que la educación digital ya no es opcional: aprender a identificar riesgos puede marcar la diferencia entre navegar con seguridad o convertirse en la próxima víctima de un fraude cibernético.