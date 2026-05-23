Recibe el Senado iniciativa de Sheinbaum para blindar candidaturas del crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO — El Senado de la República recibió una iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como objetivo blindar los procesos electorales y evitar la infiltración del crimen organizado en las candidaturas a puestos de elección popular.

La propuesta legislativa contempla modificaciones estructurales encaminadas a endurecer los filtros de fiscalización y control de confianza para los aspirantes. El documento prevé otorgar facultades ampliadas a las autoridades electorales y de procuración de justicia para investigar a fondo los perfiles de quienes pretendan postularse a cargos públicos en los niveles federal, estatal y municipal.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca fortalecer los procesos electorales en México.

De acuerdo con el proyecto de decreto, los partidos políticos estarán obligados a entregar expedientes detallados de sus precandidatos, incluyendo declaraciones patrimoniales, fiscales y de no conflicto de intereses. Asimismo, se establece la creación de un comité interinstitucional de vigilancia en el que participarán la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Es imperativo consolidar un marco jurídico robusto que garantice la legitimidad de nuestras instituciones y proteja la voluntad ciudadana de cualquier tipo de coacción o financiamiento ilícito", señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial enviada a la Cámara Alta.

Se establecerán filtros más estrictos para los aspirantes a cargos públicos.

La reforma también estipula que cualquier indicio fundado o carpeta de investigación abierta relacionada con delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero o nexos con el narcotráfico será causa suficiente para la cancelación inmediata del registro de la candidatura, sin perjuicio de las responsabilidades penales aplicables.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado serán las encargadas de analizar, dictaminar y, en su caso, modificar la propuesta en los próximos días, con el fin de turnarla al pleno para su discusión y votación antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.