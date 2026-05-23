INE implementa trabajo a distancia en Ciudad de México por salud

CIUDAD DE MÉXICO — El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la implementación de un esquema temporal de trabajo a distancia (home office) dirigido exclusivamente a su personal de oficinas centrales, como medida preventiva ante el repunte de enfermedades respiratorias y las condiciones de contingencia ambiental en la capital del país.

La Junta General Ejecutiva del órgano electoral detalló que la medida aplicará a partir de la próxima semana y se mantendrá de forma inicial por un periodo de 15 días, con posibilidad de prórroga sujeta a las evaluaciones de los comités de salud y del monitoreo de la calidad del aire de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Medidas de operación del INE

Bajo este lineamiento, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas deberán estructurar roles de guardia para garantizar que la operatividad y las actividades administrativas esenciales del instituto no sufran afectaciones ni retrasos. El personal operativo, técnico y administrativo cuyas funciones puedan ejecutarse mediante herramientas digitales realizará sus labores desde su domicilio.

"El uso de plataformas tecnológicas consolidadas durante los procesos recientes nos permite salvaguardar el bienestar físico de nuestro personal sin descuidar el cumplimiento de los principios constitucionales y los plazos institucionales establecidos", señaló el documento emitido por la autoridad electoral.

Excepciones en el trabajo a distancia

Quedan exceptuados de este beneficio temporal los trabajadores adscritos a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), por lo que los trámites relacionados con la expedición, actualización y reposición de la Credencial para Votar con Fotografía continuarán de forma regular en los horarios y sedes habituales en todo el territorio nacional.

Las autoridades del INE exhortaron a su plantilla laboral a mantener canales de comunicación abiertos durante la jornada laboral establecida, acatar las medidas sanitarias generales emitidas por el sector salud y dar seguimiento estricto a las metas asignadas en sus respectivas áreas para asegurar la eficiencia del servicio público electoral.