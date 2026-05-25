México tiembla: actividad sísmica en Guerrero y otros estados

México volvió a despertar con actividad sísmica. Durante las primeras horas de este lunes, diversos movimientos telúricos fueron registrados en distintos puntos del país, recordando que el territorio mexicano permanece en una de las zonas geológicas más activas del planeta. Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco figuraron entre los estados con reportes sísmicos relevantes durante la jornada.

Uno de los eventos más destacados del día ocurrió en Guerrero, donde el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento de magnitud cercana a 4.0 con epicentro al sur de Teloloapan. Aunque no se registraron daños ni afectaciones graves, el temblor volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿por qué México tiembla tan seguido?

La explicación está bajo nuestros pies. México se encuentra sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región donde chocan placas tectónicas que generan intensa actividad volcánica y sísmica. En el país interactúan principalmente las placas de Cocos, Rivera, Pacífica, Norteamérica y Caribe, creando tensiones constantes que eventualmente se liberan en forma de sismos.

Durante mayo, el monitoreo sísmico ha mostrado una actividad constante, especialmente en el sur y sureste del país. En muchos casos se trata de movimientos moderados o de baja intensidad, imperceptibles para gran parte de la población, pero fundamentales para que especialistas analicen el comportamiento tectónico y detecten posibles patrones.

Expertos recuerdan que un mayor número de sismos no necesariamente significa que se aproxima uno de gran magnitud. De hecho, la mayoría de los movimientos registrados diariamente son considerados normales dentro de la dinámica geológica mexicana. El Servicio Sismológico Nacional mantiene vigilancia permanente y actualiza los reportes en tiempo real para informar a la población.

Más allá del susto momentáneo, cada temblor funciona como un recordatorio de la importancia de la prevención. Tener lista una mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros sigue siendo una de las mejores herramientas para enfrentar un eventual movimiento fuerte. En un país acostumbrado a temblar, la preparación puede marcar la diferencia.