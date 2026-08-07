Romina Hinojosa sube al puesto 127 en el Tour de Francia

Romina Hinojosa llegó en el lugar 85 de la etapa 7 del Tour de Francia y subió al puesto 127 general; este sábado correrá la etapa 8.

Romina Hinojosa sigue su participación histórica en el Tour de Francia femenino, y este viernes 7 de agosto llegó en el lugar 85 de la etapa 7, para ascender hasta el lugar 127 general.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite en el Tour de Francia con el equipo Intermarché-Lotto Ladies.

¿Cómo ha sido el desempeño de Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026. Tras llegar en el lugar 85 de la etapa 7 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 127 general, subiendo cuatro peldaños.

A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.

Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13

Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138

Etapa 3 | Recorrido de media montaña (centro-este de Francia) | Lugar 85

Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108

Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120

Etapa 6 | Recorrido de 153,4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87

Etapa 7 | Jornada de 146,8 km de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux | Lugar 85

¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

La etapa 8 del Tour de Francia será la siguiente parada de Romina Hinojosa en el Tour de Francia 2026. Este sábado 8 de agosto es la etapa 8 de 171.9 kilómetros, con horario de salida a las 6:00 horas.