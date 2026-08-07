México deslinda su responsabilidad en juicio contra TV Azteca, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que un tribunal internacional deslindó al Estado mexicano del caso contra TV Azteca. Claudia Sheinbaum reconoció la victoria de México en el arbitraje internacional contra TV Azteca encabezado por la Secretaría de Economía.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo jurídico en tribunales internacionales de la Secretaría de Economía y aseguró que "es muy bueno" y ha obtenido resultados favorables para México.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el arbitraje?

En el caso iniciado por Cyrus Capital Partners L.P. y otros acreedores de TV Azteca, el Tribunal Arbitral resolvió el pasado 30 de julio a favor de México de forma unánime.

Sheinbaum celebra deslinde del Estado mexicano de juicio contra TV Azteca. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el equipo jurídico de la Secretaría de Economía lograra el deslinde del Estado mexicano en el conflicto de TV Azteca por un adeudo de más de 219 millones de dólares.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el tribunal internacional resolvió que México "no tiene nada que ver" en el caso. "Había un juicio en donde querían que el Estado mexicano estuviera involucrado en este tema y dijeron ´no, el Estado mexicano no tiene nada que ver´ en pocas palabras".

Detalles del arbitraje internacional

Entonces esta persona sigue teniendo un juicio allá, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso" Esto por el juicio iniciado por:

Cyrus Capital Partners L.P.

Contrarian Capital Management L.L.C.

Esto por el reclamo de más de 219 millones de dólares al amparo del otrora TLCAN ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

"La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje internacional iniciado por Cyrus Capital Partners L.P. y Contrarian Capital Management L.L.C., empresas que en 2023 iniciaron un arbitraje en contra del país buscando reclamar más de US$ 219 millones, al amparo del TLCAN."

Secretaría de Economía