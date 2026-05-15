Ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: 21 sistemas pronosticados

Este 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano ha iniciado de manera formal este viernes 15 de mayo.

Según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil, en varios estados se prevé que durante la temporada de ciclones tropicales se tengan hasta 21 sistemas con nombre, así como tormentas tropicales y varios huracanes intensos favorecidos por El Niño.

Previsiones de ciclones tropicales

Por lo que se prevén un total de 29 fenómenos durante esta temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano que inicia. Entre 18 y 21 sistemas durante la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico.

Según datos meteorológicos nacionales, se esperan entre 18 y 21 sistemas durante la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico tras el inicio de esta época hoy 15 de mayo.

Impacto del fenómeno de El Niño

Previsiones de ciclones que en este año están superando la media climatológica, además de que el Pacífico también se ha pronosticado de nueve a diez tormentas tropicales.