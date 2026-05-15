Incremento salarial del 9 % para docentes en México: Mario Delgado y Sheinbaum

Maestros de la SEP recibirán incremento salarial del 9 %, anuncian Sheinbaum y Mario Delgado

En medio de la celebración por el Día de las Maestras y los Maestros, el gobierno federal anunció un incremento salarial del 9 % para docentes del sistema educativo público en México.

El anuncio fue realizado por Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento oficial celebrado en las instalaciones de la dependencia.

Anuncio en el contexto del Día de las Maestras

La noticia llega además en un contexto donde la SEP estuvo recientemente bajo debate público por la propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 debido al Mundial de Fútbol y las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país.

Durante su intervención, Delgado aseguró que el incremento salarial representa un reconocimiento directo al trabajo realizado diariamente por maestras y maestros mexicanos. "Una información que seguramente los maestros y las maestras están esperando y que refleja la voluntad de la presidenta de México por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional", expresó el funcionario.

Detalles del incremento salarial

De acuerdo con la SEP, el incremento del 9 % estará integrado por diferentes componentes aplicados en distintos momentos, incluyendo prestaciones y ajustes directos al salario base. "Hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 %", declaró Delgado durante la ceremonia.