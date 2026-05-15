Rubén Rocha Moya y funcionarios enfrentan congelamiento de cuentas en Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de funcionarios, exfuncionarios y familiares vinculados a una investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos.

La medida, según reportes periodísticos, también alcanza a los hijos del mandatario estatal: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, además del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados señalados en una corte federal de Nueva York.

El caso tomó fuerza luego de que la UIF emitiera una notificación formal dirigida a instituciones financieras mexicanas para bloquear operaciones y activos de las personas involucradas dentro del sistema financiero nacional.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información publicada por el medio EMEEQUIS, la medida fue instruida mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como parte de acciones preventivas relacionadas con investigaciones internacionales.

Reacción de Claudia Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el presunto congelamiento de cuentas y respondió que hasta ese momento no contaba con información específica sobre el caso. "No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso", declaró la mandataria federal.

Sheinbaum explicó que la UIF funciona como un área técnica especializada y que, en caso de detectar irregularidades financieras, puede proceder conforme a sus facultades legales. "No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede", agregó la presidenta ante medios de comunicación.

Hasta el momento, ni la UIF ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido una postura pública detallada sobre el alcance oficial de las medidas financieras.