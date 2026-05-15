Claudia Sheinbaum impulsa alianza de Pemex con Petrobras para exploración energética

Claudia Sheinbaum revela que Petróleos Mexicanos (Pemex) busca impulsar exploración energética junto a la empresa brasileña Petrobras.

Destacó que se busca establecer alianzas estratégicas con Petrobras para modernizar la tecnología de exploración y asegurar la soberanía energética de México.

“Los retos son consolidar la producción, Pemex tiene que invertir una parte muy importante en exploración de nuevos campos, por eso la alianza que queremos hacer con Petrobras”

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum revela que la alianza de Pemex con Petrobras ayudará a intensificar la exploración de nuevos campos.

Acciones de la autoridad

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el interés de su administración en establecer alianzas estratégicas con Petrobras, la petrolera estatal brasileña, con el fin de compartir modelos y esquemas de exploración y producción.

Detalles confirmados

Según los reportes difundidos, las acciones financieras en México estarían relacionadas con una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presunta conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Además, los documentos judiciales mencionan supuestos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las acusaciones, el grupo criminal habría brindado apoyo político a Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021 a cambio de protección e impunidad para sus operaciones.

Los señalados enfrentarían cargos que podrían derivar en penas de cadena perpetua dentro del sistema judicial estadounidense, además de posibles solicitudes de extradición.

Hasta ahora, los involucrados no han emitido posicionamientos públicos amplios sobre las acusaciones difundidas en medios.

Congelamiento financiero y presión internacional

El congelamiento de cuentas representa una de las herramientas más utilizadas por autoridades financieras para impedir movimientos de recursos durante investigaciones relacionadas con lavado de dinero o delincuencia organizada.

La instrucción emitida por la UIF implica la suspensión temporal de operaciones bancarias y el bloqueo de activos dentro del sistema financiero mexicano.

Especialistas señalan que este tipo de medidas suelen aplicarse como mecanismos preventivos mientras avanzan investigaciones nacionales o internacionales.

El caso también refleja la creciente coordinación entre agencias financieras mexicanas y autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.

Los familiares directos de Rubén Rocha alcanzados por el bloqueo.