Bancos en México cierran sucursales del 14 al 16 de marzo: ABM

CIUDAD DE MÉXICO — Las instituciones bancarias en todo el territorio mexicano suspenderán sus servicios de atención al público en ventanilla y sucursales físicas a partir del sábado 14 y hasta el lunes 16 de marzo. La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que este cierre masivo responde a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece los días inhábiles para el sector financiero en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

El tercer lunes de marzo es considerado por la Ley Federal del Trabajo como un día de descanso obligatorio, lo que genera el segundo fin de semana largo del año en el país. Debido a este calendario oficial, las sucursales bancarias permanecerán cerradas, obligando a los usuarios a planificar sus movimientos financieros con antelación para evitar contratiempos en pagos de servicios, depósitos o trámites que requieran la presencia de un ejecutivo o cajero humano.

Cierre de sucursales en México por el puente de marzo

A pesar de la suspensión en sucursales físicas, la banca digital y los servicios de banca móvil operarán de manera ininterrumpida durante los tres días del puente. Las autoridades financieras recordaron que el sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) funcionará las 24 horas del día, permitiendo a los clientes realizar transferencias, consultas de saldo y pagos de tarjetas de crédito sin restricciones. Esta infraestructura tecnológica se ha vuelto el pilar de la operatividad económica durante los días feriados en el México contemporáneo.

Asimismo, la red de más de 60,000 cajeros automáticos distribuidos en el país se mantendrá disponible para el retiro de efectivo y consultas generales. Los bancos han reforzado sus protocolos de reabastecimiento para garantizar que las terminales cuenten con fondos suficientes ante el incremento de la demanda de efectivo que suele presentarse en los periodos vacacionales. También estarán operativos los corresponsales bancarios ubicados en supermercados y tiendas de conveniencia, aunque estos se ajustarán a los horarios específicos de cada establecimiento.

Consecuencias del cierre de sucursales

La ABM recordó que, conforme a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil bancario, el pago podrá efectuarse el día hábil siguiente sin que esto genere cargos adicionales por intereses moratorios. No obstante, se sugiere a los cuentahabientes verificar sus fechas de vencimiento para mantener un control estricto de sus finanzas personales durante este periodo de asueto nacional.

Las actividades bancarias presenciales se reanudarán en sus horarios habituales el martes 17 de marzo. Este cierre temporal es parte del esfuerzo por homologar las jornadas laborales del sector financiero con el calendario cívico nacional, mientras se continúa incentivando el uso de herramientas digitales para reducir la afluencia en sucursales y modernizar el sistema de pagos en el país.