Indignación en Morelos: gobierno federal interviene tras feminicidios de estudiantes

La violencia contra las mujeres volvió a sacudir a México. En el estado de Morelos, el asesinato de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) provocó indignación social y protestas estudiantiles. Ante la presión pública y la gravedad de los casos, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal trabaja de manera conjunta con autoridades estatales para esclarecer los crímenes y evitar que se repitan.

Dos crímenes que estremecieron a la comunidad universitaria

La crisis comenzó tras la desaparición de Kimberly Joselín Ramos, una estudiante de 18 años que fue vista por última vez cuando se dirigía al campus universitario en Cuernavaca. Días después, su cuerpo fue localizado sin vida.

Las investigaciones llevaron a la detención de un sospechoso que presuntamente tenía relación con la víctima. Las autoridades indicaron que el caso se investiga como feminicidio, un delito que en México contempla penas severas.

Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. Apenas unos días después se confirmó la muerte de Karol Toledo, otra estudiante de 18 años de la misma universidad, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Coatetelco.

La coincidencia temporal de ambos casos generó un fuerte clima de miedo e indignación entre estudiantes y habitantes de Morelos.

Sheinbaum anuncia trabajo conjunto

Ante la conmoción nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno está colaborando con la gobernadora de Morelos y la Fiscalía estatal para investigar los hechos y fortalecer la seguridad.

Según la mandataria, el objetivo es que los casos se esclarezcan y se evite que más estudiantes sean víctimas de violencia. La estrategia incluye coordinación entre el gabinete de seguridad federal y las autoridades locales.

Además, Sheinbaum reiteró que el asesinato de Kimberly fue confirmado como feminicidio y que ya existe una persona detenida relacionada con el crimen.

Protestas y exigencias de justicia

Los feminicidios provocaron manifestaciones dentro y fuera de la universidad. Estudiantes realizaron protestas, tomaron instalaciones y exigieron mayor seguridad en los alrededores del campus.

Las movilizaciones coincidieron con las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde miles de personas en todo el país denunciaron la violencia de género y la falta de justicia para las víctimas.

Un problema que sigue creciendo

El caso de las estudiantes de la UAEM volvió a poner en el centro del debate la crisis de violencia contra las mujeres en México. Organizaciones sociales y estudiantes exigen medidas más contundentes para prevenir feminicidios y garantizar la seguridad en espacios educativos.

Mientras continúan las investigaciones, las familias de las víctimas y la comunidad universitaria esperan que estos crímenes no queden impunes y que se conviertan en un punto de inflexión para frenar la violencia contra las mujeres.