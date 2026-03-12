Sheinbaum y Petro buscan una voz latinoamericana por la paz ante la tensión con Irán

En medio de una creciente tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación con el mandatario colombiano Gustavo Petro para impulsar un llamado regional a la paz. La iniciativa busca que los países de América Latina levanten una postura conjunta que favorezca el diálogo y evite una mayor escalada militar.

Durante el intercambio, Petro propuso emitir un pronunciamiento de los gobiernos latinoamericanos para pedir una solución diplomática a la crisis entre Irán y las potencias involucradas. Sheinbaum respaldó la idea y reiteró que México mantiene una política exterior basada en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

La presidenta subraya una postura histórica de México

La presidenta subrayó que la posición del país no es nueva. México ha defendido históricamente principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de controversias, lineamientos establecidos en la Constitución que guían la política exterior del país.

En ese sentido, Sheinbaum expresó que el objetivo es evitar que el conflicto se intensifique y promover un escenario donde prevalezca el diálogo entre las naciones involucradas.

América Latina busca coordinarse

La conversación entre los líderes también abordó la posibilidad de coordinar acciones dentro de organismos regionales y foros internacionales. Entre ellos, reuniones próximas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde se espera que el tema de la paz en Medio Oriente esté presente en la agenda diplomática.

Este intento de coordinación refleja la intención de algunos gobiernos latinoamericanos de tener una voz más activa en debates globales, especialmente en momentos de crisis internacional.

Mensaje frente a un conflicto global

El llamado a la paz surge en un contexto en el que las tensiones entre Irán y otros actores internacionales han aumentado, generando preocupación mundial. Ante ese escenario, el gobierno mexicano insiste en que la salida debe ser diplomática y multilateral, evitando una confrontación que pueda afectar la estabilidad global.

Con esta conversación, Sheinbaum y Petro buscan que América Latina envíe un mensaje claro: frente a la guerra, la región apuesta por el diálogo, la cooperación internacional y la paz.