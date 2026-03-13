Senado de México aprueba reforma de pensiones que afecta derechos laborales

La iniciativa de reforma que "topa" las pensiones de los jubilados de confianza de entidades públicas que aprobó el Senado abre la puerta a la retroactividad jurídica para poder desaparecer o limitar derechos adquiridos o consolidados del ámbito laboral, energía, propiedad privada y cualquier otro.

El miércoles, el Senado aprobó las modificaciones al Artículo 127 de la Constitución para poner un límite a las pensiones que perciben los jubilados de dependencias como Pemex, CFE, Nafin, Bancomext, Banobras, la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre otras.

¿Qué opinan los expertos sobre la reforma?

Efrén Manuel Cruz Vázquez, abogado laborista y profesor de Derecho del Trabajo, aseguró en entrevista que la iniciativa aprobada pone de manera escondida las bases para que el Gobierno pueda eliminar el principio de no retroactividad en cualquier situación que considere.

"(Esta iniciativa) puede sentar las bases un poco o un tanto oscuras, escondidas, para después justificar o que dé la base como antecedente para hacer algo parecido en otro tipo de derechos".

Consecuencias de la reforma de pensiones

"Es un antecedente que puede justificar que se viole el principio de no retroactividad para desaparecer derechos adquiridos que estén en pleno goce de las personas", explicó el especialista.

Por separado, Alejandro Martínez Ramos, ex colaborador del área Jurídica de Pemex, coincidió en que la iniciativa viola el principio de irretroactividad, situación que podría replicarse en cualquier tema en el futuro.