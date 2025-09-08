Río Santa Catarina al 30 % tras lluvias: cierres viales y afectaciones en Monterrey

Cierres viales y agua al 30 % en el río Santa Catarina tras fuertes lluvias en el área metropolitana de Monterrey

Monterrey, Nuevo León – La tarde de este lunes, intensas precipitaciones afectaron la movilidad en diversas avenidas del Área Metropolitana de Monterrey. Elementos de Protección Civil de Nuevo León implementaron cierres preventivos ante el aumento en los niveles de ríos y arroyos, junto con reportes de vehículos varados.

Vialidades afectadas:

Entre las calles con mayor impacto destacan:

Almazán y Rodrigo Gómez

Fidel Velázquez y Rodrigo Gómez

Constitución

Gonzalitos

Carretera Nacional

Fueron cerradas también de forma preventiva:

Paseo de los Leones con Moisés Sáenz

Rodrigo Gómez con Lago de Chapala

Ruiz Cortines con Fidel Velázquez

Félix U. Gómez con Constitución

Gonzalitos con Abraham Lincoln

Aarón Sáenz con Díaz Ordaz

Gonzalitos con Fleteros (un carril sin paso)

Leones con Paseo Churubusco

Grupo Milenio

Nivel del río Santa Catarina

Al corte de las 13:34 horas, el río Santa Catarina alcanzó aproximadamente el 30 % de su capacidad, evidenciando la entrada de agua tras las lluvias del domingo y lunes.

Medidas adicionales y afectaciones:

En la colonia Colinas de San Ángel, en San Pedro Garza García, cayó una roca de 1.5 metros que bloqueó el paso en Privadas Uxmal y Uxmal.

En la vía a Torreón, en Escobedo, una conductora fue rescatada por quedar varada en el canalón.

En Santa Catarina, brigadas "Jaguares" auxiliaron a un perrito atrapado en el arroyo El Obispo; el animal fue trasladado a un área de bienestar animal en buen estado.

Recomendaciones de Protección Civil:

La dependencia instó a los automovilistas a evitar cruzar zonas con agua acumulada o vados, especialmente en ríos y arroyos que podrían tener corrientes peligrosas, y a tomar rutas alternativas ante los cortes viales.