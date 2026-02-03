Clara Brugada convoca a simulacro de sismo en CDMX: 18 de febrero

Clara Brugada invita a participar en el primer simulacro de 2026 en la CDMX el próximo 18 de febrero.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, invitó a la población en general a participar en el primer simulacro local en la capital del país.

Clara Brugada aseguró que este simulacro de sismo permitirá medir los tiempos de reacción y coordinación entre la población y las autoridades. Te damos los detalles.

La fecha y hora del primer simulacro de sismo en CDMX

De acuerdo con la información, el primer simulacro de sismo en CDMX se realizará el próximo 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. Este marcará el arranque de los ejercicios de prevención de este 2026. A diferencia de otros simulacros que se realizarán en el año, el de este febrero de 2026 solo está diseñado y programado para la CDMX, por lo que las alertas no sonarán en otras entidades.

La jefa de gobierno Clara Brugada prevé que durante el 2026 se realicen al menos tres simulacros en la CDMX, aunque las fechas de los próximos se darán a conocer durante el año. Las autoridades de la CDMX señalaron que se evaluará, principalmente, la respuesta ciudadana y esto servirá para ajustar los planes de actuación en los futuros sismos.

Simulacro en CDMX será por posible sismo magnitud 7.2

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, el primer simulacro de la CDMX del 18 de febrero se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo magnitud 7.2. Este presunto sismo con el que se realizará el ejercicio tendría un epicentro a 11km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 12km de profundidad.

Para participar en las mediciones del simulacro en CDMX es necesario registrar el inmueble así como su tipo; además de tener un plan de Protección Civil a seguir.