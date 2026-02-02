Sheinbaum busca resolver envío de petróleo a Cuba por vía diplomática

Sheinbaum resolverá envío de petróleo a Cuba por la vía diplomática

Sheinbaum busca enviar petróleo a Cuba sin confrontar a Estados Unidos, pero genera críticas por su apoyo. Claudia Sheinbaum anunció que resolverá el envío de petróleo a Cuba por la vía diplomática, evitando confrontaciones con Estados Unidos.

"Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba... en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tiene que ver con envío de petróleo... estamos haciendo todos los trabajos... no hablamos nunca con el presidente Trump del tema de petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, la decisión de mandar productos básicos como ayuda humanitaria reaviva cuestionamientos sobre la política exterior mexicana y el costo político de respaldar al gobierno de Cuba.

Acciones de la autoridad

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se sumaron a un comunicado emitido por el Gobierno de México, en el que se señaló que lo que busca es evitar confrontaciones, luego de que el presidente Donald Trump dijo este fin de semana que él pidió a Claudia Sheinbaum no enviar petróleo a la isla. "Seguirá buscando, por la vía diplomática, el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias, sin buscar confrontaciones. No obstante, planteó que está misma semana se enviará ayuda humanitaria a la isla compuesta por otros productos básicos"

Gobierno de México

Al final de su comunicado, el Gobierno de México dijo que la reciente llamada con el presidente Donald Trump fue respetuosa y que se avanza entre Estados Unidos y México en temas como comercio y seguridad.

Detalles confirmados

Sheinbaum mandará productos básicos a Cuba en lo que resuelve el envío de petróleo. El Gobierno de México dijo que en lo que resuelve el tema del petróleo, enviará productos básicos como parte de la ayuda humanitaria que necesita el pueblo cubano.