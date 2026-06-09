Brugada garantiza condiciones para el Mundial y pide protestas pacíficas en la capital

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que las condiciones necesarias para la realización de la Copa Mundial de Futbol se encuentran plenamente aseguradas, pese a las distintas movilizaciones y protestas que tienen lugar en la capital del país.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que el desarrollo del torneo no está en riesgo y destacó que la ciudadanía también tiene derecho a disfrutar de este acontecimiento de carácter histórico. En ese sentido, exhortó a los grupos que participan en manifestaciones a conducirse de manera pacífica y a considerar las afectaciones que sus acciones pueden ocasionar a otras personas.

Acciones de la autoridad

Brugada reiteró que la Ciudad de México continuará siendo un espacio abierto para la libre expresión y la protesta social, pero señaló que también es responsabilidad de las autoridades proteger los derechos de quienes resultan afectados por marchas, plantones y otras formas de movilización.

Asimismo, expresó su rechazo a cualquier intento de generar violencia o alterar el orden durante las protestas y aseguró que la actuación del gobierno se mantendrá dentro de los límites establecidos por la ley, respetando los principios democráticos y los protocolos vigentes.

Detalles confirmados

La mandataria destacó que el diálogo, la mediación y la búsqueda de consensos seguirán siendo las herramientas principales para atender las demandas sociales y resolver conflictos en la capital.

Respecto a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó que el gobierno capitalino permanece atento a los acuerdos que puedan alcanzarse con la administración federal y señaló que en los próximos días se conocerán definiciones al respecto.

Brugada recordó que la Ciudad de México ha sido históricamente un punto de concentración de demandas sociales provenientes de distintas regiones del país, al fungir como un espacio de visibilidad para organizaciones y movimientos ciudadanos.

No obstante, subrayó que la administración local debe garantizar un equilibrio entre el derecho a la manifestación y otros derechos fundamentales de la población, como la movilidad, el acceso al espacio público, el trabajo y la generación de ingresos. Por ello, insistió en la importancia de preservar un entorno donde las libertades puedan ejercerse sin afectar los derechos del resto de la ciudadanía.