Festejos de la afición mexicana hacen vibrar la CDMX y quedan registrados por sismógrafos

La intensidad de los festejos durante el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México no solo se vivió en las gradas, sino que también dejó registro en los sismógrafos de la capital del país.

Tras la victoria de la selección mexicana por dos goles en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desataron celebraciones masivas que provocaron vibraciones en el suelo, mismas que fueron detectadas por instrumentos de monitoreo sísmico.

¿Cómo ocurrió el fenómeno?

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, la estación "Raspberry Shake", ubicada en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, registró señales artificiales que coincidieron con los momentos en que cayeron los goles del conjunto nacional.

Detalles confirmados

Aunque el fenómeno llamó la atención, las autoridades aclararon que no se trató de un sismo originado por actividad geológica. Las señales corresponden a un efecto común en eventos con grandes concentraciones de personas, donde los saltos y festejos simultáneos generan variaciones en el suelo que pueden observarse en los espectrogramas utilizados por los especialistas.

Impacto en la comunidad

Ahora queda por verse si este fenómeno vuelve a presentarse en el último encuentro que disputará la selección mexicana en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial.