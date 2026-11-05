INE: Claudia Sheinbaum aborda irregularidades en contrataciones de material electoral

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó los recientes señalamientos de corrupción e irregularidades en las contrataciones de material electoral dentro del Instituto Nacional Electoral. La mandataria sostuvo que el esquema de asignaciones opacas y la operación de redes de proveedores no dio inicio durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, sino que se consolidó durante administraciones anteriores, en particular bajo la presidencia del expresidente consejero Lorenzo Córdova Vianello.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, si bien corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar cualquier irregularidad cometida por funcionarios de la estructura actual del órgano electoral, es imprescindible analizar el origen histórico de las empresas beneficiadas. La presidenta enfatizó que nadie defiende actos ilegales, pero criticó las narrativas mediáticas que pretenden atribuir la responsabilidad exclusiva de estas prácticas a la presente administración del organismo electoral.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades gubernamentales, el esquema operativo de ciertos grupos de contratistas dedicados a la elaboración de materiales e insumos electorales se remonta a décadas atrás y tuvo un crecimiento exponencial entre los años 2014 y 2023. Durante ese periodo, diversos proveedores concentraron adjudicaciones millonarias tanto en el órgano central como en diversos organismos públicos locales electorales del país.

En la misma presentación se detallaron esquemas donde empresas contratistas presuntamente carecían de la infraestructura técnica y el personal reportado, incurriendo en la dispersión de fondos a través de terceras sociedades. Las investigaciones preliminares advierten sobre patrones financieros con características asociadas a la simulación de servicios y al blanqueo de capitales, los cuales operaron a lo largo de varios ciclos electorales sin recibir observaciones severas por parte de las administraciones pasadas.

Detalles confirmados

Como medida complementaria ante la problemática detectada en la producción de insumos para los procesos democráticos, el Gobierno federal anunció la preparación de un decreto destinado a fortalecer la capacidad operativa y la gobernanza de Talleres Gráficos de México. La iniciativa busca integrar a diversas instituciones públicas en los órganos de decisión de la entidad para garantizar la transparencia, evitar la dependencia de contratistas privados sospechosos y asegurar la legalidad en la elaboración del material electoral de la nación.