Graciela Domínguez confirma Feria Ganadera en Culiacán a pesar de amenazas

Una manta con mensajes de amenaza fue colocada en un puente peatonal sobre el bulevar Emiliano Zapata, al sur de Culiacán, exigiendo a los artistas programados en el Palenque de la Feria Ganadera 2026 que cancelen sus presentaciones y advirtiendo a la población abstenerse de acudir al recinto. La lona, escrita con letras negras y rojas, advierte sobre posibles consecuencias para los asistentes y represalias contra los músicos que decidan mantener sus espectáculos a partir del próximo 12 de noviembre.

Manta de amenaza en Culiacán

El hallazgo ocurre dos días después de que sujetos armados en motocicleta dispararan contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, dejando impactos en la fachada e involucrando una agresión a balazos contra elementos militares. Tras ese ataque, corporaciones de seguridad implementaron un operativo en el sector Barrancos que derivó en la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, además del aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, sustancias ilícitas y vehículos.

Acciones de seguridad en la Feria Ganadera

Pese a las intimidaciones, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, confirmó que la Feria Ganadera continúa programada. La mandataria señaló que el gobierno del estado coadyuvará con la Unión Ganadera en las medidas de resguardo necesarias para que la ciudadanía recupere la seguridad al acudir a espacios públicos. Asimismo, la organización del evento anunció la colocación de cuatro filtros de revisión en los accesos principales con el apoyo de corporaciones estatales y federales.

El Palenque de Culiacán busca retomar sus actividades tras años de suspensión provocados por el repunte de violencia derivado del conflicto interno del Cártel de Sinaloa. Para esta edición, la cartelera contempla las actuaciones de agrupaciones y solistas del género regional mexicano como Los Alegres del Barranco, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Panter Bélico, Marca Registrada, Pancho Barraza, Arley Pérez y El Coyote y Su Banda Tierra Santa, varios de los cuales interpretan temas alusivos a figuras del crimen organizado. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido públicamente la manta a un grupo delictivo en específico.