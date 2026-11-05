Detienen a 32 personas en Ecatepec: operativos de Omar García Harfuch

Un despliegue coordinado entre fuerzas federales y autoridades del Estado de México derivó en la detención de 32 personas tras ejecutar 38 cateos estratégicos en la entidad mexiquense y la Ciudad de México. Entre los capturados destacan Miguel Juárez Pérez, alias "Miky Juárez"; Luis Humberto Nava Flores, conocido como "El Gigan", y Luis Gabriel Guzmán Manzano, apodado "El Pollo". Los sospechosos son señalados como presuntos líderes de organizaciones dedicadas a la extorsión, el narcomenudeo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Detalles de los operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las intervenciones se ejecutaron bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en coordinación con la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Alvarez. En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Durante las intervenciones en el municipio de Ecatepec se logró la detención de Miguel Juárez Pérez, identificado por investigaciones locales como sucesor de Alejandro Gilmare Mendoza, alias "El Choko", dentro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil. Esta agrupación operaba bajo la fachada de un sindicato para presuntamente cometer delitos de extorsión, homicidio y despojo. En la misma zona fueron asegurados otros tres integrantes identificados como miembros del grupo criminal Los Manzanos, a quienes se les decomisaron armas de fuego, cartuchos y dosis de narcóticos.

Capturas de líderes delictivos

Por otra parte, la ejecución de 21 cateos en la zona oriente del Estado de México permitió la captura de 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, "El Gigan", presunto líder de la organización Empresa Los Gigan, ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación. Las investigaciones vinculan a esta estructura con delitos de alto impacto como extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas y homicidios. Dentro de este mismo operativo se concretó la detención de dos policías municipales del municipio de Nezahualcóyotl.

En Chimalhuacán y Ecatepec, 15 inspecciones adicionales se dirigieron contra una red dedicada al robo y almacenamiento ilegal de gas LP, presuntamente liderada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, "El Pollo". La operación resultó en la detención de 12 personas y el aseguramiento de 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

El balance general de las 38 diligencias dejó un decomiso total de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, municiones y diversas dosis de estupefacientes. García Harfuch ratificó que las investigaciones continuarán para desmantelar las redes financieras y la cobertura operativa de los grupos delictivos en la región central del país.