Sheinbaum defiende entrega a EU del piloto de Mayo Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega a Estados Unidos del piloto investigado por su presunta participación en el traslado de Ismael 'El Mayo' Zambada se realizó conforme al marco jurídico mexicano y bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia matutina, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) difundiera información sobre el proceso de identificación del detenido y las acciones que precedieron a su traslado a territorio estadounidense.

¿Qué declaró la FGR sobre el proceso de identificación?

El caso volvió a atraer la atención pública debido a las investigaciones relacionadas con el traslado del presunto líder criminal y al procedimiento mediante el cual las autoridades mexicanas autorizaron la entrega del piloto a las autoridades de Estados Unidos.

Previamente, la FGR explicó que la persona detenida proporcionó inicialmente una identidad falsa, situación que obligó a las autoridades a realizar diversas diligencias para confirmar plenamente quién era.

De acuerdo con la institución, la identificación definitiva fue posible mediante estudios periciales y otros procedimientos de verificación, lo que permitió establecer la identidad del detenido antes de continuar con las actuaciones correspondientes.

Reacciones de Claudia Sheinbaum sobre la entrega

Tras conocerse ese comunicado, la presidenta sostuvo que el procedimiento seguido por el Gobierno de México cumplió con las disposiciones legales aplicables y descartó que la entrega se hubiera realizado al margen de la normatividad vigente.