México necesita reglas claras en T-MEC: Gerardo San Román alerta sobre la automotriz

Para México será fundamental alcanzar con Estados Unidos un acuerdo que brinde certeza y reglas claras sobre el contenido automotriz, especialmente para evitar que, a mediano plazo, la región pierda su liderazgo.

Gerardo San Román, director comercial de la consultora Nyvus México, explicó que, si bien a Norteamérica le ha tomado más de 30 años configurar la integración de su cadena de suministro en el sector automotriz, de mantenerse la aplicación de aranceles y el reforzamiento de las reglas de contenido regional, en un periodo de dos a tres años podría perder competitividad.

"No pueden romper una cadena de producción tan entrelazada por tanto tiempo; el daño real que se está generando es la incertidumbre, es toda la política que se está generando alrededor". "El efecto, si es que se llegan a hacer cambios de fondo fuertes, lo vamos a empezar a ver en los próximos dos o tres años, no de manera inmediata, pero lo que genera mucho daño es el ruido político", aseguró.

¿Qué debe pedir México en el T-MEC?

Por ello, el especialista de Nyvus pensó que en las próximas negociaciones en el marco del Tratado Comercial entre México, UE y Canadá (T-MEC) el país debe solicitar certeza y reglas aplicables para la industria, especialmente por el alto nivel de integración que se ha construido durante más de 30 años.

"Lo que México tiene que pedir son reglas y procesos claros. Muchas veces una parte va y viene, un solo componente recorre varias veces la región y en ese proceso se pierde la visibilidad de qué aplica, cómo aplica o si aplican esas reglas; todos estos factores deben estar muy claros", indicó San Román.