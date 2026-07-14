México necesita reglas claras en T-MEC: Gerardo San Román alerta sobre la automotriz
La integración de la cadena de suministro automotriz en Norteamérica ha tomado más de 30 años, advierte San Román.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Para México será fundamental alcanzar con Estados Unidos un acuerdo que brinde certeza y reglas claras sobre el contenido automotriz, especialmente para evitar que, a mediano plazo, la región pierda su liderazgo.
Gerardo San Román, director comercial de la consultora Nyvus México, explicó que, si bien a Norteamérica le ha tomado más de 30 años configurar la integración de su cadena de suministro en el sector automotriz, de mantenerse la aplicación de aranceles y el reforzamiento de las reglas de contenido regional, en un periodo de dos a tres años podría perder competitividad.
"No pueden romper una cadena de producción tan entrelazada por tanto tiempo; el daño real que se está generando es la incertidumbre, es toda la política que se está generando alrededor". "El efecto, si es que se llegan a hacer cambios de fondo fuertes, lo vamos a empezar a ver en los próximos dos o tres años, no de manera inmediata, pero lo que genera mucho daño es el ruido político", aseguró.
¿Qué debe pedir México en el T-MEC?
Por ello, el especialista de Nyvus pensó que en las próximas negociaciones en el marco del Tratado Comercial entre México, UE y Canadá (T-MEC) el país debe solicitar certeza y reglas aplicables para la industria, especialmente por el alto nivel de integración que se ha construido durante más de 30 años.
"Lo que México tiene que pedir son reglas y procesos claros. Muchas veces una parte va y viene, un solo componente recorre varias veces la región y en ese proceso se pierde la visibilidad de qué aplica, cómo aplica o si aplican esas reglas; todos estos factores deben estar muy claros", indicó San Román.