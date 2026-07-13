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Nación

Crecen los riesgos de dengue en México: AMV pide vacunación universal

El riesgo de epidemias de dengue crece; expertos piden vacunar en México

Por Staff / La Voz - 13 julio, 2026 - 04:47 p.m.
Crecen los riesgos de dengue en México: AMV pide vacunación universal
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      La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) solicitó al Gobierno de México incluir la vacuna contra el dengue en el Programa de Vacunación Universal para reducir el riesgo de nuevas epidemias.

      La organización entregó una propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que el país enfrenta condiciones que favorecen la expansión del virus y complican su control.

      ¿Qué declararon los expertos sobre el dengue en México?

      Especialistas advirtieron que cerca del 70 por ciento de México es zona endémica del mosquito transmisor, mientras los casos continúan incrementándose durante 2026.

      Detalles sobre la propuesta de la AMV

      La AMV explicó que el cambio climático y el crecimiento urbano han ampliado la presencia del mosquito hacia regiones donde anteriormente no lograba sobrevivir.

      Además, alertó sobre la circulación simultánea de los cuatro serotipos del dengue, condición que incrementa el riesgo de desarrollar cuadros graves tras infecciones previas.

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