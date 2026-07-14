Omar García Harfuch defiende a Marina del Pilar sobre audio del FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunciaron este martes sobre el audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que presuntamente expresa su disposición para compartir información de las mesas de seguridad con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

¿Qué declararon Sheinbaum y Harfuch sobre el audio?

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, ambos funcionarios respondieron a cuestionamientos sobre la difusión del material y sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) o el Gobierno Federal abran una investigación, así como las medidas para evitar la filtración de información relacionada con la seguridad pública.

GARCÍA HARFUCH AFIRMA QUE EL AUDIO NO REVELA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Al responder sobre el contenido del audio, Omar García Harfuch señaló que, a partir de lo que se escucha en la grabación difundida públicamente, no se desprende que exista la intención de compartir información clasificada o de carácter sensible. "Primero, en los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales", explicó.

El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que en esas reuniones se analiza principalmente la incidencia delictiva diaria y que no se manejan datos cuya divulgación, de acuerdo con lo escuchado en el audio, represente un riesgo para las estrategias de seguridad. Agregó que tampoco se conoce con certeza la identidad de la persona con la que presuntamente conversaba la mandataria estatal.

"Se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando", puntualizó.