Ley Valeria: Claudia Sheinbaum desmiente mitos sobre el acecho

¿Mirar a una mujer es delito en México?... aclaran mitos sobre la Ley Valeria tras críticas de hombres a la iniciativa

Ante la ola de desinformación en redes sociales, el gobierno de Claudia Sheinbaum salió a precisar el alcance de la llamada Ley Valeria, una iniciativa que busca tipificar el delito de acecho en México. La aclaración se dio durante la sección "Detector de mentiras" en la conferencia matutina. El coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, explicó que no es delito mirar o hablarle a una mujer. "La reforma no sanciona hablar de forma arbitraria, sino conductas reiteradas de hostigamiento o persecución", señaló desde Palacio Nacional. La puntualización surge tras la circulación de videos donde se afirma que cualquier interacción podría derivar en sanciones penales. La autoridad fue clara: el foco está en el comportamiento persistente que genera intimidación o afecta la seguridad de una persona.

Mitos y realidades sobre la Ley Valeria

La discusión pública ha estado marcada por interpretaciones erróneas sobre esta propuesta. Sin embargo, el gobierno federal ha desmentido varios de los señalamientos más difundidos.

Entre los principales puntos aclarados se encuentran:

Mito: "Hablarle o invitar a alguien a salir ya será delito".

Realidad: la iniciativa no busca sancionar un acto aislado, sino una serie de conductas repetitivas, insistentes y no deseadas que generen algún tipo de daño psicológico o emocional.