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Sheinbaum solicita apoyo militar de EE.UU. rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum da luz verde a entrenamiento militar en preparación para la Copa del Mundo 2026.

Por Redaccion La Voz - 25 marzo, 2026 - 10:25 a.m.
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      En el marco de los preparativos para la Copa del Mundo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado la autorización para permitir el ingreso de 35 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con el fin de capacitar a personal de seguridad mexicano.

      La propuesta contempla que este grupo de élite arribe al país entre el 3 de abril y el 1 de mayo, como parte del "Evento SOF 32-Entrenamiento de Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER".

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      Objetivos del entrenamiento

      Este entrenamiento se desarrollará durante cuatro semanas y contará con la participación de distintas corporaciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de Marina, así como unidades especializadas vinculadas a la seguridad del torneo y la aviación civil.

      El objetivo principal de estas actividades es fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas mexicanas ante posibles situaciones de emergencia durante el evento internacional.

      Sedes del entrenamiento

      Las capacitaciones se llevarán a cabo en diversas instalaciones estratégicas del país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Unidad Naval de Operaciones Especiales en el Estado de México, oficinas portuarias en Veracruz y la sede de la Secretaría de Marina en la capital.

      Participación de fuerzas estadounidenses

      El contingente estadounidense llegará acompañado de equipos especializados pertenecientes a distintas unidades militares, como el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, el Equipo 8 Navy Sea y el grupo de desactivación de artefactos explosivos, además de personal de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

      Cabe destacar que esta colaboración se deriva de acuerdos bilaterales entre ambos países, bajo los cuales Claudia Sheinbaum aseguró que no se compromete la soberanía nacional.

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