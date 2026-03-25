Steve Bannon advierte sobre consecuencias de la guerra en Irán para el Partido Republicano

Inicia reunión de conservadores de EU en medio de divisiones por la guerra en Irán

Los conservadores estadounidenses realizan a partir del miércoles una de sus reuniones anuales más importantes, en medio de agrias divisiones entre sus filas por la guerra en Irán lanzada por el presidente Donald Trump.

Aunque Trump mantiene un amplio respaldo entre los derechistas, la guerra en Irán es más que un contratiempo para los candidatos atraídos por su promesa de campaña de concentrarse en asuntos nacionales y no involucrarse en conflictos extranjeros. Una nueva encuesta de AP-NORC muestra que cerca del 59 % de los estadounidenses cree que la acción militar en Irán es excesiva.

El debate estará subyacente —y probablemente estalle en público— mientras miles de activistas, influenciadores y legisladores republicanos se reúnen en la llamada CPAC (por Conservative Political Action Conference, o Conferencia de Acción Política Conservadora), que comienza el miércoles a las afueras de Dallas.

El evento también llega un día después de que una demócrata ganó el escaño legislativo estatal de Florida donde se encuentra la propiedad de Trump, Mar-a-Lago.

La reunión contrastará con el encuentro festivo de hace un año, cuando Trump, recién regresado al cargo, prometió "forjar una nueva y duradera mayoría política" y Elon Musk blandió una motosierra para simbolizar cómo el gobierno republicano iba a reducir la burocracia pública.

Este año, ni Trump ni el vicepresidente JD Vance han sido anunciados públicamente como oradores. Pero entre quienes sí tienen previsto hablar figuran nombres importantes del movimiento MAGA que han expresado posturas contradictorias sobre la guerra en Irán.

"Obviamente, este va a ser un tema candente", afirmó John Gizzi, veterano de CPAC y columnista del medio conservador Newsmax, quien señaló la posibilidad de una mayor intervención militar en el extranjero.

Divisiones en la derecha por Irán e Israel

Entre los oradores destacados programados para el evento de cuatro días está Steve Bannon, aliado de Trump desde hace mucho tiempo. Bannon comentó este mes en su pódcast que, si la guerra se convierte en "una dura batalla de desgaste", podría costarle al Partido Republicano votantes conservadores de cara a las elecciones de medio mandato.

"Vamos a perder apoyo", sostuvo Bannon.

El senador de Texas Ted Cruz, que respalda la guerra, también figura en el programa en el Gaylord Texan Resort and Convention Center.

"Creo que el presidente Trump actuó exactamente bien para proteger a los estadounidenses", declaró Cruz la semana pasada en una entrevista con CBS News.

El horario que se le otorgó al exrepresentante de Florida Matt Gaetz para dar su discurso revela el desacuerdo entre algunos conservadores sobre la alianza militar de Estados Unidos con Israel contra Irán.