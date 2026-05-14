¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP?

CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México confirmó que no contempla una ampliación del plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Con ello, se mantiene firme la fecha límite para evitar la suspensión del servicio a millones de usuarios.

A pesar de que el proceso comenzó el pasado 9 de enero, las autoridades informaron que todavía existen miles de líneas, tanto de prepago como de pospago, que no han sido registradas. La CRT enfatizó que, por el momento, no existe ninguna prórroga oficial.

Plazo y consecuencias del incumplimiento

La fecha límite establecida por la Comisión para completar la vinculación es el 30 de junio de 2026.

A partir del 1 de julio de 2026, todas las líneas que no hayan cumplido con este requisito legal serán suspendidas temporalmente. Según el organismo regulador, la suspensión implicará la interrupción de los siguientes servicios:

- Realización de llamadas telefónicas salientes.

- Envío de mensajes de texto (SMS).

- Uso de datos móviles para navegación en internet.

No obstante, las líneas suspendidas mantendrán habilitadas funciones críticas de comunicación, como las llamadas a servicios de emergencia, el contacto directo con la compañía telefónica y la recepción de mensajes de alerta. El servicio será reactivado una vez que el titular de la línea complete el trámite correspondiente.

Procedimientos para el registro

El trámite es completamente gratuito y obligatorio para todos los usuarios residentes en el país. El registro puede realizarse de dos maneras:

- Presencial: Los usuarios pueden acudir a los centros de atención a clientes de su respectiva operadora para recibir asistencia directa.

- Digital: A través de los portales oficiales de las compañías telefónicas. Este proceso requiere que el usuario capture su número, cargue fotografías de una identificación oficial vigente y realice una validación de identidad mediante una "prueba de vida".

En el caso de las líneas utilizadas por menores de edad, el registro debe ser efectuado por el padre, madre o tutor legal, quedando la línea asociada formalmente a la CURP del adulto responsable.

Impacto en el sistema de telecomunicaciones

Esta medida representa uno de los cambios regulatorios más significativos en el sector en años recientes. El objetivo de la autoridad es fortalecer el control y la identificación plena de los titulares de las líneas activas en el territorio nacional.

La CRT reiteró su llamado a la ciudadanía para no esperar al último momento y realizar el trámite antes de julio de 2026, asegurando así la continuidad de sus servicios de comunicación.