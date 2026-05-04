Fallecen dos personas por hantavirus en crucero argentino

BUENOS AIRES (AP) — Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron este lunes el fallecimiento de dos personas debido a un brote de hantavirus detectado a bordo de un crucero de bandera argentina que navegaba por aguas del Atlántico Sur. El incidente ha activado los protocolos de emergencia internacional y la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote se registró mientras la embarcación realizaba una ruta turística, obligando al capitán a solicitar el atraque de emergencia en el puerto más cercano tras reportarse varios pasajeros con síntomas graves de insuficiencia respiratoria y fiebre alta. Hasta el momento, además de las víctimas mortales, se reportan al menos otros cinco pasajeros infectados que permanecen en estado crítico bajo aislamiento.

La respuesta de la OMS

Ante la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado técnico para orientar a las autoridades regionales sobre el manejo del brote. El organismo internacional subrayó que, si bien el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona con facilidad, el ambiente confinado de un crucero presenta desafíos únicos de bioseguridad.

La OMS recomendó la desinfección total de los ductos de ventilación y áreas comunes de la nave, ya que la infección por hantavirus se adquiere principalmente por la inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados. "Es imperativo realizar un análisis del origen de la exposición para determinar si el foco de infección ocurrió en tierra firme o dentro de las instalaciones del crucero", señaló el organismo.

Protocolos de emergencia en Argentina

El Ministerio de Salud de Argentina ha iniciado una investigación epidemiológica exhaustiva. Los pasajeros y la tripulación del crucero han sido puestos en cuarentena preventiva para evitar una posible propagación en tierra firme. Equipos de control de vectores han subido a bordo para recolectar muestras e identificar la presencia de roedores silvestres que pudieran haber accedido a las bodegas de carga.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que, en su variante de Síndrome Cardiopulmonar (SCPH), presenta una tasa de mortalidad elevada si no se trata en las primeras etapas. Las autoridades han instado a quienes hayan viajado en embarcaciones similares recientemente a estar atentos a síntomas como dolores musculares, fatiga y dificultad para respirar.