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Nación

México no es colonia: Claudia Sheinbaum reafirma postura ante solicitudes internacionales

Sheinbaum afirmó que su gobierno no permitirá que la soberanía nacional sea un tema de negociación en el ámbito internacional.

Por Staff / La Voz - 04 mayo, 2026 - 11:38 a.m.
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      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje directo sobre la postura de su gobierno frente a Estados Unidos: la soberanía nacional no está en negociación. En el contexto de recientes solicitudes internacionales, la mandataria subrayó que el país actuará con base en sus propias leyes.

      Postura firme de Claudia Sheinbaum

      Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue contundente. "La Presidenta no agacha la cabeza", afirmó, al recalcar que México no es "protectorado ni colonia" de ninguna nación. Su declaración se da en medio de tensiones derivadas de investigaciones y solicitudes legales provenientes del extranjero.

      Relación bilateral basada en el respeto

      La jefa del Ejecutivo insistió en que la relación bilateral debe sostenerse sobre principios de respeto mutuo. "Nos entendemos como iguales", dijo, al remarcar que cualquier cooperación internacional debe darse sin subordinación.

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