OMS reporta brote de hantavirus en crucero: tres muertos en Cabo Verde

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre un brote de posible infección por hantavirus registrado en un crucero que navega en el océano Atlántico, donde se han confirmado tres personas fallecidas y tres más enfermas.

De acuerdo con la información difundida por la OMS, la embarcación, que tenía como destino las Islas Canarias, se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del contagio.

De las seis personas afectadas, tres han fallecido y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica. La OMS indicó que se realizan pruebas adicionales de laboratorio para confirmar el diagnóstico y comprender mejor el alcance del brote.

El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, señaló en un comunicado: "El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje".

Añadió que, tras recientes encuentros en África sobre cooperación en emergencias sanitarias, este caso representa un recordatorio sobre la naturaleza global de los riesgos en salud pública.

Acciones de la autoridad

La OMS/Europa informó que trabaja de manera conjunta con los países involucrados para atender la situación. Entre las acciones se encuentran el apoyo a la atención médica, la evacuación de pacientes, la investigación epidemiológica y la evaluación del riesgo sanitario.

Kluge indicó: "La OMS/Europa está trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública. Estoy en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica".

Asimismo, agradeció la colaboración de autoridades sudafricanas por la atención brindada a uno de los pacientes.